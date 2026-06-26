県警は県内２６の警察署を１８署に再編し、サイバー犯罪やトクリュウ対策を増員する機能強化計画案を発表しました。 県議会の委員会で公表された計画案では、県内２６の警察署のうち庄原署や大竹署など職員の定員が少ない８つを近隣の署と統合するとされています。 いずれも分庁舎として運用し、窓口業務や事件・事故対応に必要な体制は維持するとしています。 県警によりますと県内の刑法犯の認知件数や交通事故の件