放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。今回の放送は、俳優の室井滋さんをお迎えして、名作ドラマの舞台裏、演劇の世界に飛び込んだきっかけ、そして現在進行形の多彩な活動に迫りました。（左から）パーソナリティの小山薫堂、室井滋さん、宇賀なつみ◆「やっぱり猫が好き」の舞台裏俳優として、エッ