CineView M7H Pro 今回紹介するのは7インチのポータブル多機能モニター「CineView M7H Pro」。音声、映像のワイヤレスシステムで定評のある中国Accsoonの製品だ。日本国内では、株式会社システムファイブがAccsoonの正規輸入総代理店を務めている。 豊富なモニタリング機能 本当に多機能なモニターなので機能を順に説明したいが、1番の機能としては、高性能なタッチオペレーションが可能な7型ポ&