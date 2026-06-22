「なんでこんな夢を見たんだろう……」と目が覚めた瞬間からモヤモヤした気持ちになったことはありませんか? 遅刻して怒られて、勢いで退職して、逃げたら追いかけられて、気づいたら高いところから落ちていた――。そんな夢にはどんな意味があるのでしょうか。正直に言いますね。この夢を見た人は、今、かなりのエネルギーを使って生きています。今、疲れていませんか? 心のどこかで、「もう全部投げ出したい」と思ったことはあり