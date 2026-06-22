SUV市場の半数以上を占めるセグメントに成長日産自動車（以下日産）は6月17日、新型『キックス』の発表会を六本木ヒルズで開催した。【画像】大激戦コンパクトSUV市場に挑む新型『日産キックス』登場！「本当に欲しいSUV」を追求全140枚ここでは発表会で登壇したCPS（チーフ・プロダクト・スペシャリスト）の田中聡氏、プログラムデザインダイレクターの楠鉄平氏、CVE（チーフ・ビークル・エンジニア）の山本哲也氏によるプレゼ