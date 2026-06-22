2026年2月、Discordが全世界向けに年齢確認機能を導入すると発表し、一部機能にアクセスする場合にいくつかの手段を用いて未成年ではないことを確認すると予告しました。新たに、年齢確認手段の1つとして、Googleウォレットとクレジットカードを用いた方法がテストされていることが分かりました。How to Complete Age Assurance on Discord - Discordhttps://support.discord.com/hc/en-us/articles/30326565624343-How-to-Complet