フラッグシップモデル並みのカメラやゲーム性能がありつつ、廉価版iPhone よりも低価格で買えてしまう8万円クラスのAndroidスマホ。コスパ際立つ新モデルの選び方を紹介します！＊価格はすべて税込（6月8日時点）【写真】おすすめスマホを一挙紹介！＊＊＊【メーカー各社が新製品を続々投入！】大手家電量販店やECをチェックしていると【ベストセラー】【人気】とタグのついたスマホの価格は6万〜8万円台が中心。中でも8