「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)は7月1日から、札幌から新千歳空港、ホテルまでを結ぶ、子ども連れ専用バス「TOMAMU Fami Fami Bus(トマムファミファミバス)」を運行する。トマムの夏と冬をイメージしたオリジナルデザインを施した「TOMAMU Fami Fami Bus」同企画は、子ども連れ家族の旅を応援する「トマムファミリーステイプロジェクト」が考案した。家族専用の空間やアメニティを備えることで、長距離運転の疲労や公共交
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