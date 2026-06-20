快適なトイレの4条件 1.広さや深さが体のサイズに合っている 猫は排泄前後にくるくると回ったり、砂を掘ったりする習性があります。狭すぎたりサイズが合っていないと、ストレスを感じたり、姿勢が安定せずに排泄を我慢してしまうこともあります。 一般的には、猫の体長の1.5倍程度の大きさが理想的といわれています。さらに、猫砂がたっぷり入る深さのものを選ぶと、猫が掘っても砂が飛び散りにくいです。