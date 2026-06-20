6月21日（日）日本時間13時〜、FIFAワールドカップ2026 グループステージ第2節チュニジア代表戦が行われる。会場はエスタディオ・モンテレイ（メキシコ・モンテレイ）。試合の模様は日本テレビ系列、NHKBS、DAZNで中継される。初戦のオランダ代表戦は二度先行される苦しい展開となったが、中村敬斗と鎌田大地のゴールで追いつき、ドロー決着となった。オランダ戦で得た勝ち点1をポジティブに捉えつつも「誰も満足していないで