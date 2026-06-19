きょう午前、山形県天童市の資材置き場で立木１本が焼ける野火火災がありました。けが人はいませんでした。 警察や消防によりますと、きょう午前１０時２０分ごろ、「小屋の方から炎が見える」と１１９番通報がありました。 火災があったのは天童市蔵増にある資材置き場です。 駆け付けた消防により火は午前１１時前に消し止められましたが、この火災で立木１本が焼けました。けが人はおらず、建物への被害もないということです