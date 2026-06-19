ケイアイスター不動産が３日続伸している。午後２時ごろに、同社のオーストラリア現地法人と現地企業との合弁会社マンコープ社が、メルボルン中心エリアから北にあるエピング地域で新たに合計約１１０区画の住宅開発用地を確保したと発表しており、これが好材料視されている。同地域は、メルボルン北部エリアで最も急速に成長しているエリアの一つで、大型ショッピングセンターや駅など既存インフラに加