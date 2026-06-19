年金受給が始まった親の通帳を見て、「思っていたより金額が少ない」と感じた経験はないでしょうか。年金は額面から税金や社会保険料が差し引かれるため、手取り額は受給額より少なくなるのが一般的で、月18万円を受け取るケースでは1割強程度が引かれます。 本記事では、年金から引かれる税金、社会保険料の種類や、月18万円の年金収入の具体的な手取り額、さらに非課税になる条件まで解説します。 年金は税