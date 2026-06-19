タクシーを降りようとしたら、財布がない！【思いもよらぬ展開】幼い子供を連れて苦労していたら、後ろから?追い抜き?…モヤモヤしてたけど義母との待ち合わせに向かう妊婦が運転手に事情を話すと、事態は意外すぎる展開に......。東京都在住の40代女性（投稿時）・Iさんからのおたより。＜Iさんからのおたより＞妊娠していた時のことです。その日は義理の母と待ち合わせてランチに行く予定だったのですが、バスでは間に合わない時