6月17日、俳優の竹内涼真が自身のInstagramを更新。《いってきます球際勝負してきます日本代表に本気のエールをおくろう》と綴り、「FIFAワールドカップ2026」の日本代表の第2戦に応援に行くことを報告した。同投稿とあわせて「MORIYASU」と記された日本代表のユニホームを手にした写真をアップした竹内に対し、Instagramのコメント欄では、《涼真君、行ってらっしゃい！チュニジア戦全力で応援します》《涼真くんがナビゲ