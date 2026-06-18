「ディズニー・チャンネル」と「ディズニージュニア」にて、6月26日に迎える「スティッチの日」を記念した特別番組を放送。特別編成「ディズニー・チャンネル スティッチの日スペシャル」と「スティッチの日 とくべつほうそう！」が放送されます☆ ディズニー・チャンネル「ディズニー・チャンネル スティッチの日スペシャル」／ディズニージュニア「スティッチの日 とくべつほうそう！」 放送日：2026年6月26日（