“ゴミ清掃員”としても働くお笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一（49）が18日、自身のXを更新。「スライム」の捨て方について説明した。【写真】「ナメクジもスライムだった」塩をかけられて変わり果てたスライム※2枚目滝沢は「夏休み、お子さんがスライムを作ることもあると思います。捨てる前に塩をかけると水分が抜けます。少量だったら、生ごみと同じ扱いで可燃ごみで大丈夫ですが、作り過ぎたら、水分を抜いてくれる