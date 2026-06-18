元SKE48の江籠裕奈が、『週刊SPA!』6月23・30日合併特大号（発売中／扶桑社）の人気グラビア企画「美女地図」に登場した。【別カット】美尻際立つポージングで“天使のオフタイム”再現 江籠裕奈2023年末にSKE48を卒業し、現在はソロアイドルとして活動する江籠。ファンから“えごちゃん”の愛称で親しまれる江籠が、同誌にカムバックを果たした。今回のテーマは「天使の休息」。束の間のオフタイムを切り取ったグラビアでは