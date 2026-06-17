会社の就業規則や賞与規程に「支給日時点で在籍していること」と書かれている場合、支給日前に退職すると受け取れない可能性があります。 退職時期を支給日後にすれば、受け取れる可能性はありますが、必ず満額とは限りません。まずは会社の規程を確認し、退職日や退職届を出すタイミングを慎重に考えることが大切です。 ボーナスは会社の規程で支給条件が決まる ボーナスは、毎月の給与と違い、法律