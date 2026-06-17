コスパに優れた都会派クロスオーバーがレイバック スバルは、クロスオーバーSUVであるレヴォーグレイバック（VN系）を一部改良し発売を開始した。今回の改良は、主にコネクティッドサービスを強化し利便性を高めた。また、走行性能においては、SI-DRIVEの全モードで加速レスポンスを向上させている。レイバック（VN系）は、ステーションワゴンのレヴォーグをベースにSUVテイストをプラスしたクロスオーバーSUVとして、2