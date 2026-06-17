舘ひろし×高級スポーツカーが話題2026年6月公開予定の映画「免許返納!?」に主演する舘ひろしさんが、6月9日に公式インスタグラムで劇中シーンの一部を公開しました。舘さんとクルマが並ぶ一枚が投稿され、その車種に関心が集まっています。【画像】俳優「舘ひろし」と「高級スポーツカー」を画像で見る！映っていたのは、フェラーリのクラシックスポーツ「328GTS」です。1985年にデビューしたミッドシップ2シーターで、3.