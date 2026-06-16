［北中米W杯グループステージ第１戦］日本 ２−２ オランダ／６月14日／ダラス・スタジアム（アメリカ）とにかく失点が重く感じた16年前と比べ、確実に進化している。森保ジャパンは現地６月14日、北中米W杯の初戦でオランダ代表と相まみえた。2010年に南アフリカW杯で対戦した際には、52分にヴェスレイ・スナイデルに浴びた一発を最後まで返せず、０−１で敗れたが、2026年の日本代表は違う。50分にフィルジル・ファン・ダ