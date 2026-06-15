サイバーセキュリティー対策を推進するための専門家会議で発言する松本サイバー安保相＝15日正午ごろ、東京都港区政府は15日、サイバーセキュリティー対策を推進するための専門家会議を東京都内で開催した。松本尚サイバー安全保障担当相は、最新人工知能（AI）を悪用したサイバー攻撃が想定されるとして「われわれの準備を待ってくれない。最大限の緊張感とスピード感を持ち対策を実行したい」と述べた。米新興企業アンソロピ