[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]先制被弾直後に殊勲のゴールを奪った。ワールドカップデビュー戦で得点したFW中村敬斗はフラッシュインタビューで「強豪相手に勝ち点(獲得)というのはみんな自信になると思う。2回とも追いつけたのはこれから戦っていく上で自信になる」と頷いた。後半6分に先制を許した日本だったが、その5分後に追いついた。MF久保建英がペナルティエリア左から中央左寄りの中村にパス。中村はペ