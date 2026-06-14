ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「海辺の小さな駅」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師叶愛（とあ）さん）【質問】ふと思い立って電車に乗り、終点で降りてみると、そこは海辺にある小さな駅でした。ホームを抜けると、目の前には一面に広がる海。あなたの目に映ったのは、どんな海でした