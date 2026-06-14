毎週日曜あさ8時00分（はなまるまる）からテレビ朝日系全国24局ネットにて放送中のTVアニメ『コウペンちゃん』。本日、6月14日（日）放送のショートTVアニメ『コウペンちゃん』第63話「勇者コウペンちゃん 〜」にてゲストキャラクターとして、黒沢ともよ＆原紗友里＆高橋李依＆指出毬亜が出演。日常の些細な事を肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃんの『コウペンちゃん』。いっぱいいて、どこにでもいるのであなたのそばに