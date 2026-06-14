【コウペンちゃん】第63話のゲストに黒沢ともよ＆原紗友里＆高橋李依＆指出毬亜が出演！
毎週日曜あさ8時00分（はなまるまる）からテレビ朝日系全国24局ネットにて放送中のTVアニメ『コウペンちゃん』。本日、6月14日（日）放送のショートTVアニメ『コウペンちゃん』第63話「勇者コウペンちゃん 〜」にてゲストキャラクターとして、黒沢ともよ＆原紗友里＆高橋李依＆指出毬亜が出演。
日常の些細な事を肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃんの『コウペンちゃん』。いっぱいいて、どこにでもいるのであなたのそばにもいるかも。可愛らしい仕草と優しいことばに癒される、SNSを中心にLINEスタンプや書籍・グッズなどで大人気のキャラクターだ。
本日6月14日（日）放送のショートTVアニメ『コウペンちゃん』第63話「勇者コウペンちゃん 〜」にてゲストキャラクターとして、黒沢ともよ＆原紗友里＆高橋李依＆指出毬亜が出演。
勇者コウペンちゃん役で黒沢ともよが、魔法使いコウペンちゃん役で原紗友里が、ナイトコウペンちゃん役で高橋李依が、エルフコウペンちゃん役で指出毬亜が演じ、君をおたすけパーティのコウペンちゃん達がTVアニメに初登場した。
次週放送の第64話「勇者コウペンちゃん 〜冒険〜」でも君をおたすけパーティのコウペンちゃん達が登場しますので、お楽しみに。
＜TVアニメ『コウペンちゃん』第63話「勇者コウペンちゃん 〜旅立ち〜」 あらすじ＞
魔王によって村がモヤモヤに！？勇者コウペンちゃんたちの旅が始まる...
＞＞＞第63話場面カットやキャラクター＆キャスト画像をチェック！（写真8点）
（C）るるてあ/TV アニメ『コウペンちゃん』製作委員会
日常の些細な事を肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃんの『コウペンちゃん』。いっぱいいて、どこにでもいるのであなたのそばにもいるかも。可愛らしい仕草と優しいことばに癒される、SNSを中心にLINEスタンプや書籍・グッズなどで大人気のキャラクターだ。
勇者コウペンちゃん役で黒沢ともよが、魔法使いコウペンちゃん役で原紗友里が、ナイトコウペンちゃん役で高橋李依が、エルフコウペンちゃん役で指出毬亜が演じ、君をおたすけパーティのコウペンちゃん達がTVアニメに初登場した。
次週放送の第64話「勇者コウペンちゃん 〜冒険〜」でも君をおたすけパーティのコウペンちゃん達が登場しますので、お楽しみに。
＜TVアニメ『コウペンちゃん』第63話「勇者コウペンちゃん 〜旅立ち〜」 あらすじ＞
魔王によって村がモヤモヤに！？勇者コウペンちゃんたちの旅が始まる...
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