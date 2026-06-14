今季加入したロングは、開幕からリリーフで腕を振っていたが、5月15日のオリックス戦から先発に転向し、先発ではここまで4試合に登板している。ロングは3月27日の西武戦で来日初登板・初ホールドをマークすると、「開幕１か月が経って、最初はわからないことがいろいろあって、たくさん経験していくことで毎日毎日新しいことを学んで、今も安定的にうまく活躍できているのかなと思います」と、4月終了時点で12試合・10回2/3を