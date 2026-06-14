ホワイトソックス戦【MLB】ドジャース 7ー1 Wソックス（日本時間14日・シカゴ）ドジャースの山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発登板。9回の先頭ピーターズにソロを浴び、ノーヒットノーラン（無安打無得点試合）は逃したものの、この日は8回1/3を投げて被安打1、1失点の内容で7勝目をマークした。初回は先頭アントナッチから空振り三振を奪うなど3者凡退。2回には1死からB・モンゴメリー、