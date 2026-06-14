北中米ワールドカップを戦う日本代表DF菅原由勢(ブレーメン)が初戦オランダ戦の前日練習後、報道陣の取材に応じ、「いよいよですね。楽しみだし、いい準備ができたし、持っているものを全て出せるように。次のことを考えるんじゃなく、初戦どうやって勝つかに焦点を当てるべきだし、2試合目、3試合目のことは1試合目の後に考えたらいい。まずは1試合目に全力を出すことが大事」と高ぶりながら話した。日本代表の前日練習は冒頭