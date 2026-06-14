北中米W杯グループ初戦のオランダ戦に向けた前日会見に出席した日本代表・森保一監督が現地時間6月13日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ初戦・オランダ戦の前日会見を行った。森保監督は「オランダ戦に向けてやるべきこと、チームコンセプトを積み上げてきました。理想通り、いかなかったときに自分たちから崩れないようにしたい」と話した。日本代表は現地時間6月