エア・カナダは、エアバスA321XLR型機の商業運航を、6月9日から開始した。初便はモントリオール発トロント行きのAC413便で、乗客182名が利用した。6月15日からモントリオール〜トゥールーズ線に投入する。新客室コンセプト「Glowing Hearted」を導入し、ビジネスクラスは、コリンズ・エアロスペース製のフルフラットシートで14席を設けた。「1-1」配列で通路に直接アクセスできる。エア・カナダとして、単通路機にフルフラットシー