ロバーツ監督はMRI検査で構造上の問題がなかったことを明かした【MLB】Wソックス 8ー2 ドジャース（日本時間13日・シカゴ）ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地でのホワイトソックス戦のスタメンから外れた。前日の試合で負傷交代しており状態が心配されていたが、左膝のMRI検査で異常がなかったことが判明。地元メディアが報じた朗報に対し、米ファンからは「神様に感謝」などと胸を撫で下ろす声が殺到してい