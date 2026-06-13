毎週土曜日 午前10時30分から日本テレビにて放送（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」。映像でもチェックしたい方はTVerにて：https://tver.jp/series/srgcg6j7uk6月13日（土）の放送には、これまで高尾山に登った回数150回以上の“高尾山の歩くWikipedia”こと、高尾登山電鉄職員 竹田知生さんが出演。高尾登山電鉄の職員として公式SNSを担当す