小学校を訪問し、児童と相撲を取る若元春＝12日、パリ（共同）【パリ共同】大相撲の幕内若元春と阿炎が12日、パリ市内の小学校を訪問し、約180人の児童と交流を深めた。別れ際に児童の一人から抱きつかれる場面もあった若元春は「すごく楽しかった。あまりハグの習慣はないのでうれしかった」と笑顔で喜んだ。両力士はフランスの歌で迎えられ、児童と相撲を取る場面では歓声が起きた。質疑応答では、どうすれば力士になれるの