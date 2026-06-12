昨年11月の初招集からの限られた時間だったとはいえ、キャプテンの背中を見て学んできたものもある。日本代表FW後藤啓介(シントトロイデン)はMF遠藤航の離脱に「ミーティングで知ってビックリした」と吐露。「自分は活動回数が少ないけど、(遠藤)航くんのキャプテンシーには学ぶことが多かった。自分が言えることではないけど、航くんのこの4年間の思い、やってきたことを背負ってプレーしたい」と決意を新たにした。この日、