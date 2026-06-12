「食品の消費税をゼロにする」「ナフサは足りている」「私も秘書もサナエトークンや中傷動画には一切関与していない」――どれが本当でどれが嘘なのかについて見解が分かれているが、万一全部が嘘でもそこまで大きな驚きはないだろう。政治家は平気で嘘をつく、というのは一種の常識となっているからだ。なぜ「平気」なのか。理由については「とにかく当選するため」「そういう人種だから」など諸説あるだろうが、現代人特有の「