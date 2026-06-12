ロッキーズ戦に「5番・右翼」で先発出場【MLB】ロッキーズ ー カブス（日本時間12日・デンバー）カブスの鈴木誠也外野手は11日（日本時間12日）、敵地で行われたロッキーズ戦に「5番・右翼」で先発出場し、4回に今季10号となる満塁弾を放った。これでメジャー1年目から5年連続で2桁本塁打に到達した。5試合ぶりの一発に敵地が騒然となった。今月5日（同6日）の本拠地・ジャイアンツ戦以来の一発。5月は2本塁打で月間打率.215と