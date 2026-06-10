「サハリン2」で生産した原油を積んだタンカー＝5月、愛媛県今治市沖三井物産と三菱商事が参画するロシア極東の石油・天然ガス開発事業「サハリン2」を巡る取引について、政府は米国のロシア制裁から除外する措置を延長する方向で米財務省と最終調整に入った。期限が18日に迫っており、原油と液化天然ガス（LNG）を引き続き輸入できるようにする。複数の関係者が10日、明らかにした。ホルムズ海峡の事実上の封鎖で、日本に入る