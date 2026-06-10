「わさびを溶かすのはマナー違反」？【漫画】本編を読む梅雨の時期や急な雨の日、たたんだ傘を地面と水平に持つ「横持ち」。2026年5月現在、SNSで5.9万以上の「いいね」を集め、大きな議論を呼んでいるのが、ゐ(@irk_hrk)さんの創作漫画だ。物語は、雨の日のデートから始まる。「地下道を歩こう」と提案するスマートな男性。しかし、傘をたたんだ瞬間に彼の本性が露呈する。傘を腕に抱え、先端を真後ろに向けて歩き出したのだ。そ