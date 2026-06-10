「親に教わらなかった？」マナー語る男→本人は交差箸…？200件超の批判殺到「お前が言うな」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
梅雨の時期や急な雨の日、たたんだ傘を地面と水平に持つ「横持ち」。2026年5月現在、SNSで5.9万以上の「いいね」を集め、大きな議論を呼んでいるのが、ゐ(@irk_hrk)さんの創作漫画だ。
物語は、雨の日のデートから始まる。「地下道を歩こう」と提案するスマートな男性。しかし、傘をたたんだ瞬間に彼の本性が露呈する。傘を腕に抱え、先端を真後ろに向けて歩き出したのだ。その高さは、ちょうど後ろを歩く子供や車椅子の人の顔の位置。無自覚に「凶器」を振り回す彼の姿に、彼女の心は一気に冷え込んでしまう。読者からは「非常に危険」「注意しても直してくれない」といった切実な声が300件以上も寄せられている。
ゐさんの漫画は、傘だけでなく「食事のマナー」についても鋭く切り込む。和食店で、醤油にわさびを溶かして食べる女性に対し、「マナー違反だよ。親に教わらなかったの？」とチクリと嫌味を言う男性。しかし、当の本人の手元を見ると、箸がバッテンに交差する「交差箸」になっていた――。
このエピソードには200以上のコメントが届き、「わさびは素材に乗せた方が風味が際立つ」という純粋なアドバイスの一方で、男性の「言い方」に批判が集中した。食事の席で相手を不快にさせる指摘こそが最大のマナー違反ではないか、という意見だ。「やってみて？」と優しく促す余裕があれば、せっかくの食事も楽しい時間になったはず。ゐさんは、知識の有無よりも「相手への敬意」が欠けている瞬間の不気味さを、見事に描き出している。
■「人生リノベします」。女性の共感と男性の「参考になる」が詰まった、ゐの最新単行本が話題
傘の持ち方や箸の扱いといった、日常生活の何気ない動作。それらは時に、言葉以上にその人の人間性を雄弁に物語ってしまう。ゐさんの描く漫画は、単なるマナーの押し付けではなく、「なぜそれが不快なのか」「どうすればお互い気持ちよく過ごせるのか」を考えるきっかけを与えてくれる。この夏、自分自身の振る舞いを少しだけ「リノベ」したくなるような、気づきに満ちた作品だ。
取材協力：ゐ(@irk_hrk)
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