なか卯の親子丼に特製旨辛ダレを合わせた「赤の親子丼」が2026年6月10日に登場しました。特製旨辛ダレはコチュジャン・おろし生姜・おろしにんにく・ラー油などが使われており、「単調ではない重層的な辛さ」に仕上がっているとのこと。シンプルな「辛旨赤の親子丼」、温たまをのせた「温たま赤の親子丼」、チーズをトッピングした「チーズ赤の親子丼」の3種類が存在するので、全部食べてどんな味がするのか確かめてみました。赤の