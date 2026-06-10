混み合ってるけど、わざと気づかないフリしてる？【漫画】本編をイッキ読み買い物を終えて会計に向かうと、目に入ってきたのはレジ待ちの長蛇の列。原因を確かめるべく前方を見てみると、そこにはセルフレジの前で子どもに1個ずつ「ぴっ」とバーコードを読み取らせている親子の姿があった――。2026年6月現在、SNS上で「後ろに並んでいるときの心理がリアルに描かれている」「子育ての日常として仕方のない一面もあるけれど、状況