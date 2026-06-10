セルフレジで怒ッ！「私の心が狭いの？」後ろに人が並んでいてもお構いなし→子どもの“やりたい”に付き合う親へのイライラ【作者に聞く】

セルフレジで怒ッ！「私の心が狭いの？」後ろに人が並んでいてもお構いなし→子どもの“やりたい”に付き合う親へのイライラ【作者に聞く】