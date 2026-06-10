セブン−イレブン・ジャパンが、6月10日の「スムージーの日」に合わせ、「セブンカフェ スムージー」がお得になるセールを開催。本日限定で、「スムージースーパーセール」として「セブンカフェ スムージー」の全品が半額となります。SNS上で「みんなスムージー買ってた」「朝からスムージーマシン大行列！」と話題になっています。【画像】お店にはもっとある！コチラが半額になるスムージー（一部）です！！（9枚）「スムー