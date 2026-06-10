日本ラグビー協会は１０日、１３日から宮崎市で行われる男子日本代表合宿の参加選手を発表した。日本代表は２７日にＪＡＰＡＮＸＶ（ジャパン・フィフティーン）として「リポビタンＤチャレンジカップ」でマオリ・オールブラックス戦（パロマ瑞穂スタジアム）を行い、今年から新たに開催される国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」では、７月４日にイタリア戦（秩父宮）を迎える。今スコッドには、Ｗ杯４大会連続出場