パイレーツに大勝【MLB】ドジャース 12ー3 パイレーツ（日本時間10日・ピッツバーグドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、敵地パイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場した。4打数1安打の成績で、大量リードの8回に代打を送られ途中交代となった。7回に飛び出した二塁打についてデーブ・ロバーツ監督は「ビッグヒットだ。ショウヘイは今夜いい働きをした」と称えた。無安打で迎えた7回無死一、三塁の第4打席では、捕