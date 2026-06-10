YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【有料級】10000社見て分かった大儲けする会社の真実をお伝えします。」を公開した。動画では、市ノ澤翔氏が中小企業の多くが苦しむ「資金繰り」をテーマに、大儲けしている会社に共通する10の特徴を解説している。 市ノ澤氏は、中小企業の約9割が資金繰りに悩んでいると指摘。その上で、資金繰りがうまく回っている会社の特徴として「入金サイトが短い」「在