着ているだけでほっとする服を作り続けるブランド「CUBE SUGAR(キューブシュガー)」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のコラボTシャツが登場！新作は音楽をテーマにした2パターンのグラフィックが主役だ。【写真】スヌーピーの仲間たちが描かれた「CUBE SUGAR」の新作Tシャツを見る「PEANUTS」コラボ新作Tシャツが「CUBE SUGAR」から発売！■知る人ぞ知るロイアンがギター少女にチャーリー・ブラウンの野