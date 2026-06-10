テーマは音楽！スヌーピーの仲間たちが描かれた「CUBE SUGAR」の新作Tシャツにレアキャラ“ロイアン”も登場
着ているだけでほっとする服を作り続けるブランド「CUBE SUGAR(キューブシュガー)」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のコラボTシャツが登場！新作は音楽をテーマにした2パターンのグラフィックが主役だ。
【写真】スヌーピーの仲間たちが描かれた「CUBE SUGAR」の新作Tシャツを見る
■知る人ぞ知るロイアンがギター少女に
チャーリー・ブラウンの野球チームと対戦して以来、ピーナッツギャングのまわりに現れるようになったのがロイアン。こう見えて実は女の子なのだ。
そんなロイアンがギターを抱える姿をプリントしたのが「Royanne プリントTシャツ」(各7590円)。フロントにはバンドTを思わせるロイアンのアートを、バックには作中の有名な「PLAY IT AGAIN, WILL YOU?」というセリフがプリントされている。
ナチュラル、ブラック、ピンク、ブルーに加えて、パーツごとに色を変えたクレイジーの全5色展開で、サイズはMのみ。ゆるっとしたシルエットで、パンツにもスカートにも合わせやすい。
■レトロな音楽プレーヤーをピーナッツギャングが取り囲む！
カセットテープをフィーチャーしたプリントが目を引く「ミュージックTシャツ」(各7590円)は、80年代のムードが漂うデザイン。
バックにはヘッドホンをつなげたポータブルカセットプレーヤーと、それを取り囲むピーナッツギャング、フロントにはラジカセの上で寝そべるスヌーピーのデザインがあしらわれている。
カラーはロイアンTと同じく、ナチュラル、ブラック、ピンク、ブルー、MIXの5色で、サイズもMのみ。
フロントもバックもキャラクターのデザインがプリントされているから、軽いアウターを羽織るなら前を開けるのがおすすめ。もちろん、1枚でも後ろ姿に自信アリ！
以上のアイテムは、「CUBE SUGAR」の店舗および公式オンライン通販にて購入可能。ぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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■知る人ぞ知るロイアンがギター少女に
チャーリー・ブラウンの野球チームと対戦して以来、ピーナッツギャングのまわりに現れるようになったのがロイアン。こう見えて実は女の子なのだ。
そんなロイアンがギターを抱える姿をプリントしたのが「Royanne プリントTシャツ」(各7590円)。フロントにはバンドTを思わせるロイアンのアートを、バックには作中の有名な「PLAY IT AGAIN, WILL YOU?」というセリフがプリントされている。
ナチュラル、ブラック、ピンク、ブルーに加えて、パーツごとに色を変えたクレイジーの全5色展開で、サイズはMのみ。ゆるっとしたシルエットで、パンツにもスカートにも合わせやすい。
■レトロな音楽プレーヤーをピーナッツギャングが取り囲む！
カセットテープをフィーチャーしたプリントが目を引く「ミュージックTシャツ」(各7590円)は、80年代のムードが漂うデザイン。
バックにはヘッドホンをつなげたポータブルカセットプレーヤーと、それを取り囲むピーナッツギャング、フロントにはラジカセの上で寝そべるスヌーピーのデザインがあしらわれている。
カラーはロイアンTと同じく、ナチュラル、ブラック、ピンク、ブルー、MIXの5色で、サイズもMのみ。
フロントもバックもキャラクターのデザインがプリントされているから、軽いアウターを羽織るなら前を開けるのがおすすめ。もちろん、1枚でも後ろ姿に自信アリ！
以上のアイテムは、「CUBE SUGAR」の店舗および公式オンライン通販にて購入可能。ぜひチェックしてみて！
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